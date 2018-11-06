Четыре команды поборются в финале Региональной Мурманской лиги КВН за поездку в Сочи

В Центре дополнительного образования «Лапландия» прошёл полуфинал Региональной Мурманской лиги КВН. Организатором юмористических состязаний стал комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации областного центра.

В игре приняли участие 6 команд из заполярной столицы, Мурманской области, а также Санкт-Петербурга. В роли ведущего по традиции выступил капитан команды «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН Герман Иванов.

– Игра была очень непредсказуемой и энергичной, особенно порадовали молодые команды, которым удалось проявить себя и составить серьезную конкуренцию уже опытным игрокам, – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой.

По итогам встречи в финал вышли следующие команды: «Овощной салат» (г. Санкт-Петербург) – 10 баллов; «Для вас» (МПК, г. Мурманск) – 9,7 баллов; «Клуб одиноких сердец» (г. Мурманск) – 9,6 баллов; «Сверхразум» (МТКС, г. Мурманск) – 9,6 баллов.

Финал Региональной Мурманской лиги КВН состоится 2 декабря. Победитель отправится на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи.