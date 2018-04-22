Мурманская область. Арктика22.04.18 16:39
Четыре пожарно-спасательных подразделения тушили пожар в недостроенном здании по улице Шевченко в Мурманске
22 апреля 2018 года в 01.44 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в недостроенном здании по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 30.
В результате пожара обгорела битумная гидроизоляция фасада конструкции на площади 20 кв.м, обгорели 3 силовых кабеля протяженностью 7 метров каждый, конструкция здания закопчена на площади 40 кв.м.
На месте пожара работали четыре пожарно-спасательных подразделения - 35 человек личного состава, 7 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.
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Пентюша
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