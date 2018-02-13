Четыре представителя Мурманской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов

Подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц, организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Размер грантового фонда заочного этапа конкурса в этом году – 235 млн рублей.

Заявки на участие подали 7809 человек из всех субъектов Российской Федерации, к конкурсу были допущены 7735 человек. Экспертиза проходила в режиме онлайн на платформе АИС «Молодёжь России», было задействовано 237 федеральных экспертов, над оценкой каждого проекта работало по три эксперта.

В число победителей вошли четыре представителя Мурманской области.

Никита Васильев из Апатитов получит грант в размере 150 тысяч рублей на проведение фестиваля уличной активности «StreetSession» – комплекса мероприятий по профилактике асоциального поведения детей и подростков и созданию альтернативы домашнему времяпрепровождению. Проект направлен на популяризацию классических и современных дворовых игр, уличного творчества и спорта.

Ковдорчанка Екатерина Пушкарева вошла в число победителей с социальным проектом «Семейный калейдоскоп». Проект получит грант в размере 100 000 рублей. Клуб молодых семей «Калейдоскоп» начал работу по инициативе молодежи Ковдорского района в декабре прошлого года на базе городского Дворца культуры. Его деятельность направлена на демонстрацию положительного опыта проведения совместного досуга родителей и детей.

Грант в размере 100 тысяч рублей получит также Андрей Бобров из Полярного с социальным проектом «Общение без преград». Проект предполагает взаимодействие волонтеров со взрослыми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В число победителей вошел также ковдорчанин Дмитрий Шелемов. Грант на сумму 100 тысяч рублей получит его социальный проект по созданию музея боевой славы на базе Ковдорского политехнического колледжа. Основу музейного фонда составят фотографии, документы, останки оружия и амуниции, предметы быта, части техники, плакаты военных лет, макеты оружия, личные вещи участников Великой Отечественной войны, отреставрированные совместными усилиями поискового отряда «Ковдор» и курсантами военно-патриотического клуба «Вулкан».