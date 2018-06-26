Четыре проекта мурманчан стали победителями конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания» Фонда «СУЭК – Регионам»

Подведены результаты конкурсного отбора проектов в рамках восьмого ежегодного конкурса «Комфортная среда обитания» Фонда «СУЭК – Регионам». В числе победителей – четыре представителя Мурманска.

Благодаря поддержке Фонда «СУЭК – Регионам», Мурманский арктический государственный университет получит поддержку для реализации проекта «Заполярный город-сад». Детский сад № 26 приступит к организации «Экологической тропы в детском саду». Будет оказана помощь Мурманской школе беговела, велосипеда и роликов «Северный ветерок» на проведение Чемпионата Мурманской области по беговелоспорту. Также будут выделены средства на проведение соревнований по функциональному многоборью (кроссфиту). На реализацию этих проектов будет выделено 515 тысяч рублей.

В ближайшее время организаторы конкурса свяжутся с победителями и вышлют им необходимые документы для оформления договора пожертвования или соглашения о гранте.