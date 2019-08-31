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Мурманская область. Арктика31.08.19 07:30

Четыре страны, 13 видов спорта, 146 комплектов медалей: в Мурманске открылись международные Летние Баренц игры

Вчера в Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» открылись международные молодёжные Летние Баренц игры. В этом году они проводятся под девизом «Обмен арктическим духом».

В течение трёх дней более 600 спортсменов в возрасте от 15 до 25 лет из России, северной части Норвегии, Швеции и Финляндии будут бороться за медали в соревнованиях по 13 видам спорта. В программе – боулинг, бочче, легкая атлетика, теннис, велогонки, футбол, дзюдо, спортивное ориентирование, спортивная борьба, также впервые пройдут состязания по стрельбе из лука. Отдельная программа – для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего спортсменам предстоит разыграть 146 комплектов наград.

От имени правительства области, главы региона Андрея Чибиса участников приветствовала врио заместителя губернатора Оксана Демченко. Открывая международные молодёжные состязания, врио вице-губернатора отметила, что для Мурманской области огромная честь принимать Летние Баренц игры.

«Желаю молодым спортсменам, чтобы эти соревнования стали для вас настоящим стартом в спорт больших достижений. Желаю всем участникам честной бескомпромиссной борьбы, гостям – оставить самые лучшие впечатления от пребывания на Кольском Севере», – сказала Оксана Демченко.

Также участников приветствовали председатели Баренц спорткомитетов Швеции, Норвегии и Финляндии. Они, в частности, подчеркнули, что международные спортивные состязания очень важны для укрепления добрососедских отношений.

Соревнования Летних Баренц игр проводятся на нескольких спортивных площадках в Мурманске и Кольском районе. На сайте комитета по физической культуре и спорту Мурманской области размещена таблица неофициального медального зачёта с помощью которой можно будет следить в режиме он-лайн за результатами состязаний.

Торжественная церемония закрытия Летних Баренц игр состоится 31 августа в 20.00 (г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта»). Спортивные соревнования завершатся 1 сентября.

Зимние Баренц игры проходят раз в два года, Летние – ежегодно. Соревнования проводятся поочередно между четырьмя странами – участницами Баренцева/Евроарктического региона. В 2016 году Зимние Баренц игры принимала Мурманская область.

 

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