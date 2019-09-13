Четыре трудных дня в «Школе безопасности»

В Кольском районе состоялось торжественное открытие региональных соревнований обучающихся «Школа безопасности». В соревнованиях принимают участие 12 команд – 96 школьников от 13 до 16 лет из Апатитов, Видяево, Кандалакши, Кировска, Кольского района, Мурманска, ЗАТО Александровск и Североморск.

Приветствуя юных спасателей врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Андрей Пронин отметил, что «ребятам предстоит четыре непростых дня, которые будут насыщенны различными соревнованиями. Но кто бы в итоге не победил, полученные знания и навыки всегда будут добрыми помощниками в жизни».

С напутственными словами к ребятам также обратились ведущий инспектор военного комиссариата Мурманской области Юрий Бояркин и и.о. начальника ГОКУ «Управление по делам ГО, защите населения от ЧС и ПБ Мурманской области» Владимир Бабиков.

Пожелав участникам команд быстроты и точности, организаторы дали старт.

На комбинированной пожарной эстафете перед каждым стояла своя задача на отрезке: надеть боевую одежду пожарного, преодолеть «змейку», завязать специальным образом веревку для транспортировки пострадавшего, соединить рукавную линию. Самым зрелищным был завершающий этап эстафеты. Участнику команды необходимо было потушить условный пожар.

Также подростки продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, ловкость, умения и физическую подготовку на военизированной эстафете и комплексном силовом упражнении.

Впереди у них четыре дня в полевом лагере на берегу реки Ворона, состязания по поисково-спасательным работам, полоса препятствий, 8-часовой маршрут выживания и творческие конкурсы.

Организаторами региональных соревнований «Школа Безопасности» выступают Министерство образования и науки Мурманской области, Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», Главное управление МЧС России по Мурманской области, Военный комиссариат Мурманской области, Управление МВД России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области», Мурманское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».