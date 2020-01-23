Четыре всадники Апокалипсиса современного мира по версии генерального секретаря ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас четыре всадника Апокалипсиса угрожают миру. «Я вижу четырёх всадников среди нас - четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», - приводят РИАН слова Гутерреша на Генассамблее ООН.

Первым «всадником» генсек ООН назвал «высочайшую геостратегическую напряженность». Он указал на рост ядерной угрозы и подчеркнул, что международные конфликты ведут к страданиям людей.

Второй «всадник» - климатический кризис. Гутерреш обратил внимание на рост средней температуры в мире. Кроме того, миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения, добавил он.

Третьим «всадником» Гутерреш назвал «растущее глобальное недоверие». Он заявил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям; два из трех человек живут в странах, где растет неравенство; все больше и больше людей сомневаются в пользе глобализации.

Последним «всадником», согласно заявлению генсека ООН, стала «тёмная сторона цифрового мира». Гутерреш подчеркнул, что новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.