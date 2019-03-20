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Мурманская область. Арктика20.03.19 09:50

Четыре заявки от Мурманской области будут поданы на Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось пятое заседание Межведомственной комиссии Мурманской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

Открывая заседание, вице-губернатор отметил, что в 2019 году 30 муниципальных образований Мурманской области с населением более тысячи человек участвуют в федеральном проекте. В рамках его реализации планируется благоустроить более 80 дворовых и 40 общественных территорий на общую сумму почти 470 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 218 млн 360 тыс. рублей – соглашение о предоставлении субсидий между региональным правительством и Минстроем России подписано, из областного – 134 млн 750 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов – 116 млн 730 тыс. рублей.

«Считаю, очень важно синхронизировать работы, которые выполняются в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с мероприятиями других проектов и программ – это способно дать синергетический эффект. Например, реализация проекта поддержки общественных инициатив в муниципальных образованиях, мы видим, что здесь синергия уже работает», – сказал Евгений Никора.

Рассматривая первый вопрос повестки заседания, Евгений Никора отметил, что на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по поручению Президента России Владимира Путина из федерального бюджета дополнительно предусмотрено 5 млрд рублей.

Всероссийский конкурс проводится в двух номинациях – «Исторические поселения» и «Малые города». В свою очередь, категория «Малые города» делится на четыре подгруппы в зависимости от численности проживающего населения.

В этом году конкурсные заявки на рассмотрение членов межведомственной комиссии представили пять муниципалитетов Мурманской области: Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Кола и Кандалакша.

Так, по словам исполняющего обязанности директора спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк» Алексея Малышева, в Кировске планируют благоустроить городской парк – популярное место отдыха у местных жителей. Концепция проекта заключается в том, чтобы создать импровизированный «Паркгород» со своими улицами, бульварами и переулками.

В Оленегорске планируют продолжить работы по обустройству сквера «Молодежный». Глава муниципального образования Олег Самарский отметил в своем докладе, что, благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», в 2018 году началось преображение сквера: обустроены зоны отдыха и пешеходные дорожки, установлены скамейки. По проекту 2019 года в сквере предполагается установить детские и спортивные площадки, велодорожки, площадки для выгула собак. В основе дизайн-проекта, разработанного студентами МАГУ, древняя саамская легенда «Сказка о солнце».

Жители Мончегорска проголосовали за благоустройство Ленинградской набережной с видом на Хибины и озеро Имандра. Проект предусматривает создание смотровой площадки, спортивной и прогулочных пешеходных зон. Реализация этой идеи позволит увеличить количество проводимых в городе событийных мероприятий и повысить туристическую привлекательность.

Глава администрации города Кола Андрей Виноградчий презентовал членам Межведомственной комиссии проект по благоустройству территории вдоль рек Тулома и Кола. Предлагается создать набережную, разделенную на несколько зон: игровую, фестивальную и историческую.

Также на заседании с докладом выступил глава Кандалакшского района Михаил Павлов. К рассмотрению предложен проект «Кандалакша – жемчужина Беломорья». В заявке сделан акцент на развитие спортивного туризма на юге области. Благоустраиваемая территория будет иметь круглогодичную доступность. Планируется создание баскетбольной и хоккейной площадок, скейт-парка и зоны для танцев. На фасадах близлежащих многоквартирных жилых домов предполагается нанести аутентичные рисунки.

Решением Межведомственной комиссии для прохождения в следующий этап одобрены проекты благоустройства в Коле, Оленегорске, Мончегорске и Кандалакше. До 1 апреля конкурсные заявки будут направлены для оценки в федеральную комиссию Всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые города».

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