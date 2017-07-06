ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Криминальный Мурман, или На каждого простофилю найдётся свой мошенникВ воскресенье, 9 июля, Мурманск отметит День рыбака
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.07.17 17:36

Чиновник выдавал фиктивные документы на земельные участки, принадлежащие государству, стоимостью более 2 млн 400 тысяч рублей

Прокуратурой Ковдорского района совместно с оперативными службами отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» проведена проверка соблюдения требований законодательства о землепользовании.

Установлено, что заместитель начальника казенного учреждения управления Ёнского сельского территориального округа Ковдорского района из корыстной и личной заинтересованности осуществлял выдачу жителям села Ёна Ковдорского района фиктивных выписок из похозяйственной книги о законном пользовании земельными участками, достоверно зная, что граждане никаких прав на земельные участки не имеют. На основании выданных должностным лицом фиктивных документов земельные участки, принадлежащие государству, стоимостью более 2 млн 400 тысяч рублей незаконно были оформлены в собственность частных лиц.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный отдел по г.Кандалакша СУ СК России по Мурманской области, по факту допущенного злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме того, на контроле прокуратуры района находятся вопросы, связанные с восстановлением нарушенных государственных интересов, возмещением ущерба и привлечением всех виновных лиц к ответственности .

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееПутин – наш рулевой и после 2018 года, считают 2/3 россиян
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 549 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:30«Фортуна Вегаса». Художественный фильм (16+)23:05Специальный репортаж (12+)23:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне опять на финансовом распутье: жить одним днём, или думать о будущемВ 36% онлайн-банков исследование выявило слабые места, которые могли создать условия для хищения денег-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 66 копеек, евро – почти на 71 копейкуНефть играет не на стороне рубля-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 июляСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Теплосчётчик - хорошо или это плохо?-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения