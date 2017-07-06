Чиновник выдавал фиктивные документы на земельные участки, принадлежащие государству, стоимостью более 2 млн 400 тысяч рублей

Прокуратурой Ковдорского района совместно с оперативными службами отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» проведена проверка соблюдения требований законодательства о землепользовании.

Установлено, что заместитель начальника казенного учреждения управления Ёнского сельского территориального округа Ковдорского района из корыстной и личной заинтересованности осуществлял выдачу жителям села Ёна Ковдорского района фиктивных выписок из похозяйственной книги о законном пользовании земельными участками, достоверно зная, что граждане никаких прав на земельные участки не имеют. На основании выданных должностным лицом фиктивных документов земельные участки, принадлежащие государству, стоимостью более 2 млн 400 тысяч рублей незаконно были оформлены в собственность частных лиц.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный отдел по г.Кандалакша СУ СК России по Мурманской области, по факту допущенного злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме того, на контроле прокуратуры района находятся вопросы, связанные с восстановлением нарушенных государственных интересов, возмещением ущерба и привлечением всех виновных лиц к ответственности .