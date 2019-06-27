Чиновники Мурманской области собираются за счёт внедрения цифровых технологий повысить эффективность работы органов госвласти

Специалисты Министерства финансов Мурманской области успешно завершили обучение по программе «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции», реализуемой Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Обучение проходило на базе ГАУДОМО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Задача обучения – за счёт внедрения цифровых технологий повысить эффективность работы органов госвласти, изменить культуру взаимодействия, сделать работу более открытой для граждан.

Основными спикерами мероприятия стали – директор департамента проектов цифровой трансформации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, директор по направлению «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрей Сельский, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. Тренинг по процессному управлению провел обладатель «черного пояса» по оптимизации бизнес-процессов (сертификация LSS) Александр Сорочан, тренинг по дизайн-мышлению, являющимся трендом цифровой трансформации, – эксперт Центра Ольга Линник.

В течение трёх дней интенсивной работы, включающей в себя как теоретическую, так и практическую часть, под руководством ведущих экспертов страны были рассмотрены актуальные вопросы разработки управленческих решений, применения технологий цифровой экономики, оптимизации рабочих процессов и повышению их эффективности.