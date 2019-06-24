Чиновники не могут обеспечить контроль качества работ по ремонту дорог, поэтому развернули широкий общественный надзор

По поручению главы региона в Мурманской области организован широкий общественный контроль за качеством работ по ремонту дорог. О том, как и куда жители региона могут сообщить о нарушениях технологий при проведении дорожных работ, рассказала сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Как отметила вице губернатор, контроль за качеством работы подрядчиков на объектах региональной и муниципальной дорожной сети ведётся с привлечением общественных организаций и интерактивных ресурсов. Нарекания граждан по качеству работ и соблюдению технологий принимаются по «горячей линии» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, также ведётся широкий мониторинг сигналов о нарушениях в социальных сетях.

«Вся информация проверяется сотрудниками Минтранса, оперативно готовятся ответы на обращения. На сайте министерства в разделе «Ровные дороги» размещён полный календарный план, где можно посмотреть, в графике ли работает подрядчик», – отметила Ольга Кузнецова.

Качество работ проверяют также активисты Общероссийского народного фронта, а в Мурманске – ещё и водители общественного транспорта, ведущие видеофиксацию дефектов дорожного покрытия. Наряду с общественным ведётся и профессиональный контроль. Он включает лабораторный анализ скрытых работ, входной контроль качества используемых материалов. При необходимости кроме специалистов нашего региона привлекаются эксперты подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола».

«Мы не должны допустить последующих переделок по гарантии. Все должно быть сделано качественно сразу», – подчеркнул руководитель региона.

Говоря о конкретных объектах ремонтов, он поручил Ольге Кузнецовой взять на контроль ямочный ремонт дорог в Кандалакше и ситуацию в Умбе со снесенным дорожниками забором частного домовладения.

Короткий ремонтный сезон в Заполярье определяет необходимость работ в ночную смену, где это возможно. В связи с этим глава региона обратился к жителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ночными дорожными работами. Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов широко информировать жителей о том, где и в какие сроки работы ведутся ночью.