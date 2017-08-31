Чиновники органов местного самоуправления региона не торопятся реагировать на обращения граждан

В первом полугодии 2017 года по результатам проведенных проверок органами прокуратуры области возбуждено 30 административных производств по ст.5.59 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 29 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 152 тысячи рублей.

Анализ вынесенных постановлений показал, что основная часть административных производств указанной категории (19) возбуждена в отношении должностных лиц органов местного самоуправления. Нарушения порядка рассмотрения обращений выявлялись также в деятельности должностных лиц государственных областных и муниципальных учреждений.

Например, прокуратурой Кольского района выявлен факт не направления главой муниципального образования сп.Териберка ответа на обращение гражданина, поступившее 17 марта этого года.

В этой связи заместителем прокурора района в отношении должностного лица возбуждено административное производство по ст.5.59 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Этим же прокурором выявлены многочисленные факты нарушения сроков рассмотрения обращений граждан, допущенных должностными лицами органов местного самоуправления гп.Мурмаши, сп.Муждуречье, гп.Кильдинстрой (3).

Нарушения порядка рассмотрения обращений граждан выявлены прокуратурой Терского района в деятельности должностных лиц муниципального образования гп.Умба, в связи с чем возбуждено 6 административных производств.

Прокурорами городов Кандалакша и Апатиты выявлены факты несоблюдения соответственно должностными лицами муниципального образования гп.Зеленоборский и администрации г.Апатиты порядка и сроков уведомления граждан о направлении их обращений на рассмотрение в другие органы. Кроме того, прокурором г.Апатиты установлен случай несоблюдения должностным лицом администрации муниципалитета запрета по направлению жалобы на рассмотрение в орган, решение или действие (бездействие) которого обжаловалось.

По результатам рассмотрения административных материалов постановлениями мировых судей виновные должностные лица указанных органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности.

Прокуратурами Ленинского округа г.Мурманска и г.Оленегорска в отчётном периоде в деятельности ИФНС России по г.Мурманску и Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области соответственно выявлены факты не направления ответов на обращения заявителям.

Постановлениями мировых судей виновные в нарушении закона должностные лица налоговых органов привлечены к административной ответственности в виде штрафа.