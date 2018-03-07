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Мурманская область. Арктика07.03.18 09:45

Численность населения Мурманской области на начало 2018 года составила 753,2 тысячи человек

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2018 года и оценке основных показателей за этот период. Как сообщает ведомство, в Мурманской области в  2017 году демография региона характеризовалась снижением рождаемости и смертности,  сокращением темпов миграционной убыли населения. Структурные изменения численности населения, в частности сокращение численности женщин репродуктивного возраста, определяли динамику рождаемости. По предварительным данным за 2017 год родилось 7820 детей, что на 8,3% меньше, чем в 2016 году. Коэффициент рождаемости снизился до 10,3 родившихся на 1 000 населения против 11,2 в 2016 году.

В то же время благодаря системным мерам в сфере здравоохранения сохранялась нисходящая тенденция смертности населения. Число умерших сократилось на 4,4% (8351 человек против 8739 человек в 2016 году). Общий коэффициент смертности составил 11 умерших на 1000 населения, что на 0,5 промилле ниже значения предыдущего года. Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших  на 100 тысяч населения) от некоторых инфекционных и паразитарных болезней снизилась на 17,2%, болезней органов дыхания – на 9,6%,  новообразований – на 7,3%, болезней системы кровообращения – на 4,5%.

При этом отмечен рост смертности от болезней органов пищеварения (на 4,3%). От внешних причин умерло 887 человек, что на 4,5% меньше, чем в 2016 году. Коэффициент смертности от внешних причин сложился ниже уровня предыдущего года на 4,3% и составил 117,1 на 100 тысяч населения. Число детей, умерших в возрасте до года, составило 43 человека, что  на 10 человек больше, чем за предыдущий год. Коэффициент младенческой смертности увеличился до 5,4 на 1000 родившихся против 3,8 в 2016 году. Основными причинами младенческой смертности являлись отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии.

Таким образом, в связи с существенным снижением рождаемости по итогам года отмечена естественная убыль населения области -531 человек (в 2016 году – 209 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 0,7 человека на 1000 населения.

В прошедшем году в регионе отмечалось снижение миграционной убыли населения в основном за счет увеличения числа прибывших граждан из других регионов страны на фоне незначительного роста числа выбывших в них. За 2017 год она составила 3503 человека, что на 19,3% меньше, чем в предыдущем году. Численность населения Мурманской области на начало 2018 года составила 753,2 тысячи человек (99,4% к 2016 году).

 

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