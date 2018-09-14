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Мурманская область. Арктика14.09.18 09:43

Численность населения Мурманской области в трудоспособном возрасте на 1 января 2022 года сократится по сравнению с 2017 годом на 5,1% - прогноз регионального Минэка

Демографическая ситуация, складывающаяся в Мурманской области, полостью соответствует среднероссийским тенденциям, согласно которым в силу объективных причин численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно сокращается, старше трудоспособного возраста - увеличивается. Так, за последние пять лет с 2013 по 2017 год в регионе численность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 10,1% и на 1 января 2018 года составила 445578 человек, старше трудоспособного возраста – возросла на 9,6% и составила 167058 человек.

В последующие годы указанная тенденция сохранится и по прогнозу Министерства экономического развития Мурманской области численность населения в трудоспособном возрасте на 1 января 2022 года сократится по сравнению с 2017 годом на 5,1%, старше трудоспособного возраста – возрастёт на 2,3%.

В целях сохранения и стабилизации пенсионной системы в стране на фоне сокращения числа работающих и увеличения числа пенсионеров правительство России вышло с инициативой изменения федерального законодательства по вопросам назначения и выплаты пенсий.

19 июля 2018 года Государственная Дума в первом чтении приняла правительственный проект федерального закона, изменяющий параметры пенсионного возраста. 29 августа Президент России Владимир Владимирович Путин выступил с обращением, в котором заявил о необходимости смягчить условия законопроекта о пенсионной реформе, а также сохранить все ранее действовавшие федеральные и региональные льготы для граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, по предложению Президента России под предпенсионным возрастом будет пониматься «возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации», т.е. предпенсионный возраст будет увеличен с 2 до 5 лет.

Наша справка:

В Мурманской области на 01.01.2018 проживало 27017 женщин в возрасте 44-48 лет и 24125 мужчин в возрасте 49-53 года, большинство из которых затронет переходный период пенсионной реформы.

В связи с этим депутатами Мурманской областной Думы подготовлен проект закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Ознакомиться с ним можно на сайте Мурманской областной Думы.

Документ предусматривает внесение поправок в 6 областных законов. Его главная задача – максимально сохранить действующие региональные льготы и меры соцподдержки для людей предпенсионного возраста (для женщин – от 50 лет, для мужчин – от 55 лет) в условиях изменения пенсионного законодательства.

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