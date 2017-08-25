Численность получателей социальных услуг в разных формах социального обслуживания в Мурманской области составляет около 7 тысяч человек

Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев доложил о проведении государственной политики в отношении ветеранов. На основе этих данных будет представлен доклад губернатора Мурманской области в Министерство труда РФ.

По информации Сергея Мякишева, численность получателей социальных услуг в разных формах социального обслуживания составляет порядка 7 тысяч человек, из них: 572 участника и ветерана Великой Отечественной войны, 210 вдов участников и инвалидов войны. Общий объём расходов из областного бюджета на предоставление социальных услуг в 2017 году составит более 2 млрд рублей.

С марта 2016 года в Мурманской области создано и действует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Одно из основных направлений деятельности – социальное сопровождение ветеранов.

«Кроме того, в Мурманской области оказывается социальная поддержка ветеранам труда и лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны. Меры их социальной поддержки осуществляются в виде предоставления социальных услуг и ежемесячных денежных выплат. К ежемесячным денежным выплатам относятся региональная ежемесячная денежная выплата (РЕДВ) и ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ). В 2017 году на РЕДВ в бюджете Мурманской области предусмотрено более 1 миллиарда 26 миллионов рублей, на ЕЖКВ – более 1 миллиарда 800 миллионов рублей», – отметил министр.

В текущем году получателями мер социальной поддержки являются свыше 20 тыс. жителей региона, имеющих звание «Ветеран труда Мурманской области». На их поддержку в 2017 году в областном бюджете предусмотрено более 83 миллионов рублей. На территории Мурманской области сохранено действие единого социального проездного билета. С 1 июля его стоимость составляет 640 рублей. Нуждающимся в санаторно-курортном лечении ветеранам войны и труда предоставляются за счет средств областного бюджета путевки в оздоровительные учреждения.