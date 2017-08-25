ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Скоро в школу! Распахнёт нам двери классСегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.08.17 11:34

Численность получателей социальных услуг в разных формах социального обслуживания в Мурманской области составляет около 7 тысяч человек

Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев доложил о проведении государственной политики в отношении ветеранов. На основе этих данных будет представлен доклад губернатора Мурманской области в Министерство труда РФ.

По информации Сергея Мякишева, численность получателей социальных услуг в разных формах социального обслуживания составляет порядка 7 тысяч человек, из них: 572 участника и ветерана Великой Отечественной войны, 210 вдов участников и инвалидов войны. Общий объём расходов из областного бюджета на предоставление социальных услуг в 2017 году составит более 2 млрд рублей.

С марта 2016 года в Мурманской области создано и действует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Одно из основных направлений деятельности – социальное сопровождение ветеранов.

«Кроме того, в Мурманской области оказывается социальная поддержка ветеранам труда и лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны. Меры их социальной поддержки осуществляются в виде предоставления социальных услуг и ежемесячных денежных выплат. К ежемесячным денежным выплатам относятся региональная ежемесячная денежная выплата (РЕДВ) и ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ). В 2017 году на РЕДВ в бюджете Мурманской области предусмотрено более 1 миллиарда 26 миллионов рублей, на ЕЖКВ – более 1 миллиарда 800 миллионов рублей», – отметил министр.

В текущем году получателями мер социальной поддержки являются свыше 20 тыс. жителей региона, имеющих звание «Ветеран труда Мурманской области». На их поддержку в 2017 году в областном бюджете предусмотрено более 83 миллионов рублей. На территории Мурманской области сохранено действие единого социального проездного билета. С 1 июля его стоимость составляет 640 рублей. Нуждающимся в санаторно-курортном лечении ветеранам войны и труда предоставляются за счет средств областного бюджета путевки в оздоровительные учреждения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 297 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:45«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжают снижаться цены на свежую капусту, морковь и репчатый лук-PRO ВалютуРубль растёт, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуПраво «рубильника»: прокуратура против действий «КолАтомЭнергоСбыт», а гарантирующий поставщик - против должников-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПраво на получение военной пенсии хотят отодвинуть на пять лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика