Число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в Мурманской области сократилось на 14,9%

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области.

О профилактике рецидивной преступности и мерах по ее предупреждению, в том числе в рамках требований федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», доложил врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области Евгений Бзюк. Сотрудниками полиции в целях профилактики рецидивной преступности применяются системные организационные и практические меры. Так, снижению рецидивной преступности содействуют регулярные оперативно-профилактические мероприятия «Надзор» и «Быт». В рамках индивидуальной профилактики правонарушений сотрудниками полиции осуществляется контроль за поведением и образом жизни 4766 ранее судимых лиц, из которых в отношении 729 по решению суда установлен административный надзор в соответствии с федеральным законом. Проводимая работа по профилактике преступлений и административных правонарушений со стороны ранее судимых лиц привела к общему снижению рецидивной преступности – по итогам 8 месяцев текущего года число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, сократилось на 14,9%, в том числе на 16,7% – относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Также на заседании обсудили вопрос о принимаемых мерах, направленных на пресечение преступлений, связанных с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с целью предотвращения гибели и травмирования граждан в весенне-зимний период, в период образования наледи на крышах О деятельности муниципальных комиссий по профилактике правонарушений в 2017 году доложили главы администраций ЗАТО г.Заозерск и п.Видяево.