Число занятых на нескольких работах россиян будет становиться с каждым годом всё больше - эксперт

Феномен подработки очень живуч в России, считают журналисты «Независимой газеты». Каждый пятый работоспособный россиян трудится не только на основной работе, но и «подхалтуривают» где-нибудь ещё. По данным рекрутинговой компании «Antal Russia», которая провела исследование феномена подработки, 20% опрошенных работников компаний в России работают не только на основной работе, но и имеют дополнительную подработку. При этом половина имеет подработку, не связанную с основной профессией.

Чаще других (30%) дополнительную занятость имеют сотрудники компаний, в которых работает меньше 20 человек. В компаниях с числом сотрудников до 100 человек подработку ищут 24% работников, до 500 человек - 17%, до 1 тысячи человек - 18%, свыше 1 тысяч - 17%.

В разных отраслях доля тех, у кого есть дополнительная занятость, различается. Выше всего она в медиа и индустрии развлечений (31%), профессиональных услугах (28%), строительстве и недвижимости (26%).

«Большинство сотрудников, имеющих дополнительную работу, получают за счёт неё 10-30% своего дохода, - сказал «НГ» управляющий директор «Antal Russia» Михаэль Гермерсхаузен. - Кризис, возможно, заставил больше людей задуматься о подработке, но точно не стал единственным аргументом для тех, кто помимо основной работы решил заняться чем-то ещё».

То, что 20% сотрудников имеют подработку, может говорить как о том, что людям не хватает заработка на основной работе, так и о том, что они недостаточно вовлечены в рабочий процесс. Если дело только в зарплате, то у сотрудника почти всегда есть возможность проявить инициативу, взять на себя дополнительные задачи и таким образом повлиять на свой доход. Если человеку проще найти этот доход «на стороне», значит, он недостаточно вовлечён в свою основную работу. «Каждый второй говорит о том, что его подработка не связана с основной деятельностью. Это значит, вторая работа для многих не только источник дохода, но и способ дополнительной самореализации», - говорит Михаэль Гермерсхаузен.

Число занятых на нескольких работах россиян будет становиться с каждым годом всё больше.

«Феномен подработки встречается во все эпохи и во всех странах, за исключением, пожалуй, самых развитых и там, где это жёстко запрещено, - сказала «НГ» первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. - В России в силу неразвитости экономики это очень распространенное явление еще со времен распада СССР. С развитием Интернета возможности для подработки возросли экспоненциально. В кризис спрос на подработки у нас увеличивается, но и без кризиса он достаточно стабилен».

По данным доцента Российского экономического университета им. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, больше всего имеют вторичную занятость высококлассные специалисты, лица с высшим и незаконченным высшим образованием и средним специальным образованием. И практически не имеют дополнительной работы люди с начальным образованием. Больше всего имеющих вторичную занятость среди работников предпенсионного возраста (46-65 лет), и их доля составляет порядка 30%. Доля среднего возраста (36-45 лет) во вторичной занятости составляет примерно 20-21%.