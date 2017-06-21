«Чистая лирика» - в Мурманском областном театре кукол состоится концерт Екатерины Ефремовой

23 июня в 19.00 в Мурманском областном театре кукол состоится концерт актрисы и певицы Екатерины Ефремовой «Чистая лирика», приуроченный к закрытию 84-го театрального сезона.

В этот вечер Екатерина исполнит музыкальные произведения, написанные на стихи Марины Цветаевой, Юны Мориц, а также народные и бардовские песни. Репертуар для концерта Екатерина составляла, основываясь на пожелания своих зрителей.