Мурманская область. Арктика21.06.17 08:15
«Чистая лирика» - в Мурманском областном театре кукол состоится концерт Екатерины Ефремовой
23 июня в 19.00 в Мурманском областном театре кукол состоится концерт актрисы и певицы Екатерины Ефремовой «Чистая лирика», приуроченный к закрытию 84-го театрального сезона.
В этот вечер Екатерина исполнит музыкальные произведения, написанные на стихи Марины Цветаевой, Юны Мориц, а также народные и бардовские песни. Репертуар для концерта Екатерина составляла, основываясь на пожелания своих зрителей.
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