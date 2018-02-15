Чистопородный племенной молодняк доставлен на свиноферму хозяйства «Тулома» в Ковдорском районе
В Ковдорское отделение сельскохозяйственного предприятия «Тулома» доставлены 10 особей племенных хрячков и свинок из селекционного центра, принадлежащего ЗАО «Племзавод – Юбилейный».
Чистопородный племенной молодняк пород Крупная белая, Ландрас и Дюрок используются в качестве родительских форм для репродуктора товарного свинокомплекса. Крупная белая отличается высокой плодовитостью, Дюрок – быстрым ростом, а Ландрас славится высоким качеством мяса.
Животным предоставлены комфортные условия содержания, сбалансированный рацион кормления.
В рамках карантинных мероприятий проводятся исследования на бруцеллез, африканскую чуму свиней, туберкулез, отобран материал для других исследований. Животные будут обязательно привиты против лептоспироза свиней.
Строгое соблюдение технологических требований и ветеринарно-санитарных норм позволит добиться высокой адаптации свиней для дальнейшего воспроизводства.