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Мурманская область. Арктика08.11.18 10:04

Чистоту в Кольском заливе не навести без федеральных денег

В Мурманской области необходимо продолжить программу ликвидации свалки затонувших судов в Кольском заливе, но для этих трудоемких и дорогостоящих работ необходимо финансирование из федерального бюджета, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимира Хандобина.

По его словам, важность очистки Кольского залива от затонувших судов понимают как в Минприроды России, так и в правительстве Мурманской области и региональном министерстве природных ресурсов. По мнению всех вовлеченных сторон, первоочередная задача - подъем судна «Териберка», которое затонуло в 1993 году с большим количеством топлива на борту.

«У меня есть данные от Минприроды России, что Кольский залив (очистка залива. – Ред.) - это приоритетная задача, но пока с финансированием есть определенные сложности», - сказал Владимир Хандобин.

«Ориентировочно, я думаю, требуется порядка 150 млн рублей на подъем «Териберки», - добавил он. Владимир Хандобин отметил, что проектный офис готов сразу приступить к работе после выделения финансирования. Непосредственно подъему «Териберки» будет предшествовать подводное обследование и составление проекта.

При этом остался нерешенным вопрос, за каким ведомством закреплено право обращения в суд для признания затонувшего объекта бесхозным, чтобы затем включить его в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Только после включения объекта в этот реестр возможно выделение финансирования из федерального бюджета, добавил собеседник агентства.

Ранее Владимир Хандобин сообщал «Интерфаксу», что на борту затонувшей 25 лет назад «Териберки» находится порядка 50-60 тонн топлива, и судно представляет опасность для навигации в Кольском заливе.

Как сообщалось, в 2016 году в Мурманской области был запущен пилотный проект ликвидации свалки затонувших судов в Кольском заливе за счёт средств федерального бюджета в размере 50 млн рублей. По результатам обследования акватории в реестр затопленных и затонувших судов в заливе вошли 102 объекта - 52 на береговой полосе и 50 в акватории.

Летом 2017 года началась практическая часть пилотного проекта, и в губе Ретинской были подняты две затонувшие металлоконструкции общей массой около 50 тонн.

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