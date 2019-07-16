Читаем и играем всей семьей

В Мурманске продолжается работа по созданию объектов семейного досуга. К началу нового учебного года обновленный интеллект-центр откроется в жилом районе Росляково. Сегодня ход ремонтных работ в рамках традиционного объезда проверил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Библиотеку, которая существует с 1973 года, будет не узнать. В новых залах появятся различные тематические зоны. Основной целью небольшого, но уютного интеллект-центра станет возрождение традиций семейного отдыха и семейного чтения. Здесь появится современный интерактивный проектор, который позволит родителям по-новому показать детям любимые литературные произведения.

Уже выполнено выравнивание стен и полов, увеличены дверные проемы. В данный момент идет монтаж оконных блоков. Также планируется усовершенствовать систему освещения и отопления. В обновленном помещении будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлен пандус, расширена входная группа, оборудована санитарная комната.

В ходе сегодняшнего объезда Андрей Сысоев отметил необходимость ремонта фасада интеллект-центра. Помещение находится в жилом доме, поэтому ряд вопросов предстоит решить с управляющей организацией в максимально короткий срок. Соответствующее поручение дано руководителям управления Ленинского административного округа.

– Мы заинтересованы в том, чтобы подход к развитию городских территорий был комплексным, – отметил глава администрации Мурманска. – Уверен, что этот центр культурного досуга будет пользоваться такой же популярностью, как, например, построенный в Росляково стадион. Это еще один вид полноценного семейного отдыха.

Напомним, Мурманск - один из немногих в России создал сеть из 18 информационных интеллект-центров на базе библиотек. В планах – появление Центра детского чтения на улице Калинина, 38.