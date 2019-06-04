6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздник - «Читаем Пушкина на Пушкинской».

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости, и жители города Мурманска примут участие в веселой, интересной и познавательной программе. Любимые герои сказок помогут ребятам глубже окунуться в творчество поэта, вспомнить его стихи и сказки, пройти весёлые испытания и разгадать загадки Кота учёного.

А сегодня, 4 июня, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой волонтеры культуры соберутся на очередное заседание школы добровольческих инициатив #НАШЕдело.

Ребятам библиотеки предстоит выполнить творческое задание – оформить тематическую фотозону «Читайте Пушкина!». По заранее подготовленному эскизу ребята составят литературную композицию по мотивам произведений великого русского поэта. Волонтеры не только реализуют свои художественные способности, но также совершат литературное путешествие в мир поэзии и сказок А.С. Пушкина.

Поэтическая стена, оформленная юными помощниками библиотеки, станет свободным творческим пространством, возле которого все желающие смогут сделать фото на память, а также вспомнить и почитать вслух любимые стихи А.С. Пушкина.