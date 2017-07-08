Читатель библиотеки оказался вором

В дежурную часть Кандалакши с заявлением о краже сумки из помещения гардероба библиотеки обратилась 60-летняя северянка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили, что она работает гардеробщицей в библиотеке. В рабочее время она вышла из гардероба в соседнее помещение, а когда вернулась, обнаружила пропажу принадлежащей ей сумки, в которой находились мобильный телефон и денежные средства в сумме 3 тысячи 400 рублей.

В течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан безработный житель Кандалакши 1963 года рождения. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что в этот день он посещал библиотеку. Покидая здание, он увидел, что в гардеробе на вешалке висит женская сумка, в помещении кроме него никого не было. Злоумышленник воспользовался удобным моментом и присвоил себе сумку вместе с её содержимым. Денежные средства он потратил, телефон продал незнакомцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи в отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.