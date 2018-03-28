Читатели детско-юношеской библиотеки приняли участие в мастер-классе «Саамские сказки»

В отделе краеведческой литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетители активно участвовали в создании книжки «Саамские сказки».

Девизом мероприятия стали строчки: «Сочиняем книжки сами про северный народ саами». Обложку мастера вырезали из белого картона и украшали её аппликацией в виде саамской сумочки, которую разукрашивали карандашами и фломастерами.

Странички книги дети оформляли историями собственного сочинения и заготовками стихов о персонажах сказок и преданий коренных народов Кольского Севера: человечке Чахкли, олене Мяндаше, олене – вожаке Гирвасе, дочери Солнца.

Дополнительно эти страницы ребята украсили своими рисунками в виде традиционных узоров саамов, оленей, куваксы, морошки.

В процессе занятия юные краеведы посмотрели красочную презентацию, рассказывающую об удивительных тайнах Лапландии, послушали саамскую музыку и познакомились с детскими рукописными книгами в номинации «Мой сильный маленький народ».