Читатели Мурманской областной научной библиотеки участвуют в выборе символа юбилея Мурманской области

С 5 по 16 июня северяне участвуют в выборе праздничной символики – логотипа и слогана, приуроченном к юбилею Мурманской области.

Жители области могут выбрать любые варианты, которые отобраны более чем из двухсот предложений и представлены на голосование. Символика юбилея Мурманской области будет размещаться на сувенирной продукции и баннерах, а также использоваться в праздничном оформлении. Результаты голосования будут опубликованы на официальном портале правительства Мурманской области и в газете «Мурманский вестник».

Мурманская областная научная библиотека поддержала эту инициативу и организовала среди своих читателей и сотрудников акцию по выбору символа юбилея Мурманской области. Информация о выборе символа юбилея размещена на сайте библиотеки и в её отделах, а также в группах социальных сетях. Специалисты библиотеки проводят консультации для читателей по заполнению регистрационной формы.

За первые дни в голосовании в стенах библиотеки приняло участие более 60 мурманчан. Предпочтения северян были отданы логотипу с изображением мемориала «Защитникам советского Заполярья» и слогану: «Мурманская область. Дыхание Арктики - тепло жизни».