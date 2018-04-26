Читатели Мурманской областной научной библиотеки узнали о топонимах Шпицбергена

Шпицберген - уникальное место на планете. Часто его называют «полярной пустыней», «ледниковым Эльдорадо». Название Шпицберген, что означает «острые горы», дал островам голландец Виллем Баренц в 1596 году. Однако у архипелага есть и другие названия. Скандинавские викинги назвали обнаруженную землю - Свальбард, что в переводе означает «холодный берег». Русские поморы испокон веков называли его Грумантом.

Неизвестно, кто пришел на эту холодную землю первым - викинги или поморы. Историю освоения Арктики и Шпицбергена творили и норвежцы, и русские, и шведы, голландцы, англичане, итальянцы. История исследования архипелага нашла отражение в его топонимах. Вместе с кандидатом биологических наук Денисом Давыдовым участники встречи погрузились в мир истории арктических исследований и проследили ее по шпицбергенским топонимам. Встреча прошла в рамках лектория «Край, в котором я живу».