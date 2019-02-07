Читатели областной научной библиотеки приняли участие в видеоконференции с писателем Аркадием Ининым

Видеоконференция была организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны. К прямому эфиру из московской библиотеки им. Андрея Вознесенского подключились более 20 библиотек из разных регионов.

Аркадий Яковлевич Инин наиболее знаком читателям старшего поколения. Он является автором 32-х книг и 47 сценариев к фильмам. Видеоконференция позволила задать вопросы автору, выразить благодарности и просто поговорить на разные темы с легендой кинодраматургии.

Прозвучали вопросы об отношении писателя к современной киноиндустрии вообще и комедиям в частности, к современной литературе и юмору. Аркадия Яковлевича спрашивали о преподавательской деятельности, о его творческой мастерской и работе со студентами.

В финале трансляции Аркадий Инин поблагодарил всех зрителей за интересные вопросы и внимание к своему творчеству.