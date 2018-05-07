Мурманская область. Арктика07.05.18 14:37
Читатели областной научной библиотеки встретились с переводчиком Анастасией Стронгиной
Эта встреча стала первой в рамках проекта «Школа Колумбов». Участники проекта делятся впечатлениями от посещения той или иной страны, а также обсуждают самые интересные книги о путешествиях по странам и континентам.
Анастасия Стронгина - переводчик с португальского и английского языков, погрузила слушателей в мир солнечной Бразилии. Она рассказала о блюдах и напитках, которые предпочитают бразильцы. Как они проводят карнавалы и Новый год, какую музыку любят слушать. Анастасия дала советы, как вести себя туристу в Бразилии, и рассказала об удивительных местах этой страны. Слушатели смогли выучить несколько самых необходимых слов на португальском языке.
Слушателям представили самые интересные книги, посвященные Бразилии.
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дмитрий
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