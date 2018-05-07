Читатели областной научной библиотеки встретились с переводчиком Анастасией Стронгиной

Эта встреча стала первой в рамках проекта «Школа Колумбов». Участники проекта делятся впечатлениями от посещения той или иной страны, а также обсуждают самые интересные книги о путешествиях по странам и континентам.

Анастасия Стронгина - переводчик с португальского и английского языков, погрузила слушателей в мир солнечной Бразилии. Она рассказала о блюдах и напитках, которые предпочитают бразильцы. Как они проводят карнавалы и Новый год, какую музыку любят слушать. Анастасия дала советы, как вести себя туристу в Бразилии, и рассказала об удивительных местах этой страны. Слушатели смогли выучить несколько самых необходимых слов на португальском языке.

Слушателям представили самые интересные книги, посвященные Бразилии.