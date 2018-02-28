Читатели с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в проведении тематического вечера «Держава армией крепка»

Мероприятие для читателей организовали представители городской первичной организации Всероссийского общества слепых и специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Во все времена на страже Родины стояли отважные воины, которые отличались ловкостью, остроумием и храбростью. На состоявшемся вечере мужчины - инвалиды по зрению стали активными участниками программы «Держава армией крепка».

Гости проявили солдатскую сноровку в конкурсе «Боевая подготовка». С удовольствием продемонстрировали находчивость в ролевой игре «Настоящий мужчина» и приняли участие в викторине «Армейская смекалка».

В ходе программы прозвучали стихи и песни об армии в исполнении участников вечера. В завершение встречи состоялось награждение мужчин.