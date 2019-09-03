Читателям Мурманской областной научной библиотеки представили новую книгу Владимира Блинова «Последний романтик»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги мурманского писателя и журналиста, члена Союза писателей России Владимира Блинова «Последний романтик».

Новое издание рассказывает о жизни и судьбе Героя Социалистического Труда, первого капитана атомного ледокола «Арктика» Юрия Сергеевича Кучиева. Под началом выдающегося арктического капитана Кучиева 17 августа 1977 года атомоход «Арктика» первым в мире в надводном плавании достиг Северного полюса.

26 августа 2019 года Юрию Кучиеву исполнилось бы 100 лет со дня рождения.

Новую книгу представили её автор Владимир Блинов, а также издатель Олег Дроздов. Участниками встречи стали представители общественных и ветеранских организаций, связанных с исследованием Арктики. Высокую оценку книге дали мурманские писатели и краеведы.

Публикация книги была осуществлена на грант губернатора Мурманской области, предназначенный для издания литературного наследия Кольского Севера.

Новое издание будет передано в фонды библиотек Кольского полуострова.