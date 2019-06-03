«Читайте Пушкина!» - в мурманской библиотеке появится поэтическая стена

4 июня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой волонтеры культуры соберутся на очередное заседание школы добровольческих инициатив #НАШЕдело.

Ребятам библиотеки предстоит выполнить творческое задание – оформить тематическую фотозону «Читайте Пушкина!». По заранее подготовленному эскизу ребята составят литературную композицию по мотивам произведений великого русского поэта. Волонтеры не только реализуют свои художественные способности, но также совершат литературное путешествие в мир поэзии и сказок А.С. Пушкина.

Поэтическая стена, оформленная юными помощниками библиотеки, станет свободным творческим пространством, возле которого все желающие смогут сделать фото на память, а также вспомнить и почитать вслух любимые стихи А.С. Пушкина.