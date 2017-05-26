Член экипажа траулера «Несь», получивший тяжелую травму в Баренцевом море, скончался в госпитале на Новой Земле

Пострадавший моряк траулера «Несь» (судовладелец РК «Андек», порт регистрации Мурманск), получивший тяжёлую травму 25 мая, в 17.25 мск 25 мая был снят с борта судна вертолётом «Ми-8» Второго Архангельского объединенного авиаотряда. Как сообщает Государственный морской спасательно-координационный центр Минтранса России, в 18.45 мск вертолёт сел в аэропорту Рогачёво (о. Новая Земля), моряк доставлен в госпиталь, где по словам врача-реаниматолога скончался, не приходя в сознание.

Напомним, в Баренцевом море в координатах Ш= 75 08 сев, Д=047 46 вост., на борту СРТМК М-0307 «Несь» утром 25 мая произошёл несчастный случай. В результате обрыва троса член экипажа получил тяжелую травму шеи.