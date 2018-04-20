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Мурманская область. Арктика20.04.18 17:38

Член общественного совета при УМВД России по Мурманской области провела в Финляндии диктант по-русскому языку

Член общественного совета при УМВД России по Мурманской области Евгения Луковицкая провела «Тотальный диктант» для носителей русского языка, проживающих в городе Кеми (Финляндия).

Желающие принять участие в проверке своих знаний собрались в офисе общества «Россия – Финляндия». По словам общественницы, дружеские связи российская сторона поддерживает с ним уже более 5 лет. За это время реализовано несколько значимых совместных проектов. Так, летом 2016 года состоялся туристический велопробег «Дружба», за участие в организации которого и охрану правопорядка во время его проведения финны благодарны сотрудникам УГИБДД УМВД России по Мурманской области. Летом 2017 года общими усилиями общественных организаций двух соседних стран реализован проект «Танцы без границ». Безопасность участников обеспечивали полицейские городов Мончегорска, Оленегорска и Мурманска.

Идея написания проверочного диктанта родилась месяц назад во время очередной поездки Евгении Луковицкой в Финляндию. В разговоре одна из женщин, состоящих в обществе «Россия – Финляндия», рассказала: тем, кто давно уехал с исторической Родины, очень хочется удостовериться в знании русского языка, именно как письменного.

По приезду в Мурманск член общественного совета при УМВД России по Мурманской области связалась с организаторами российского проекта «Тотальный диктант», они идею поддержали. В итоге в Кеми писали третью часть «Учителя словесности» Гюзель Яхиной, которая называется «Вечер».

Результаты финских участников диктанта загружены на официальный сайт организаторов. Они оценят работы. Результаты сообщат проверяемым в ближайшие дни.

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