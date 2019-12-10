Членам городского клуба старшего поколения рассказали о предоставлении государственных услуг

Сегодня на базе интеллект-центра № 23 состоялась встреча с участниками проекта «Городской клуб старшего поколения» на тему «Ваши права - ваши возможности». Специалисты МФЦ рассказали о предоставлении государственных услуг.

– Мурманчане, выходящие на пенсию, очень активны и нуждаются в общении. Данный проект даёт возможность знакомиться с новыми людьми, обмениваться опытом, приобретать новые знания и умения, получать помощь в решении сложных жизненных ситуаций, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

Мероприятия проходят на базе интеллект-центров, расположенных во всех округах Мурманска.

В рамках проекта для участников клуба организовываются встречи где обсуждаются темы такие, как здоровый образ жизни и спорт, финансы, основы юридической и компьютерной грамотности, дизайн, творчество и домоводство.

Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление, и обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член клуба получает именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска.