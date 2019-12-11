Членам молодёжной палаты продлят срок полномочий

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели изменения в закон Мурманской области «О культуре».

Документ направлен на введение правового регулирования в части предоставления мер государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат и показ фильмов на территории Мурманской области.

- Учитывая, что туризм определён как одна из стратегических отраслей экономики области, развитие в регионе серьёзных проектов кино- и телеиндустрии будет большим толчком для привлечения туристического потока, – отметила Лариса Круглова.

Депутаты рекомендовали Думе принять проект закона в первом чтении.

Также члены комитета обсудили изменения в Положение об общественной молодёжной палате при региональном парламенте.

В частности, предлагается продлить срок полномочий действующим членам молодёжной палаты на срок полномочий Мурманской областной Думы нынешнего созыва.