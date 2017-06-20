Члены детской сборной ММТП сошлись в шахматном поединке с Анатолием Карповым

В Мурманск вернулись сборная юных шахматистов, принимавших участие в соревнованиях II-го межрегионального детского фестиваля «Шахматные надежды СУЭК», проходившего в Красноярске с 12 по 14 июня. В юношескую сборную по шахматам входили Артемий Агафонов, Александр Салыкин, Иван Рыкованов, Владислава Викторова и Анна Шананина.

Всего же в соревнованиях принимали участие 10 команд из семи регионов России – территорий присутствия СУЭК – Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей, Республики Хакасия.

Открывал мероприятие международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, и именно сеанс одновременной игры с легендарным шахматистом стал одним из самых волнительных событий турнира.

Сразиться в шахматном поединке с международным гроссмейстером посчастливилось мурманчанам Александру Салыкину и Владиславе Викторовой. Члены мурманской команды после игры смогли лично побеседовать с Анатолием Карповым, и подарить ему фильм и книгу о столетнем юбилее самого большого торгового порта, расположенного за Полярным кругом.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте команда юных шахматистов Мурманского морского торгового порта заняла 5 место. Анна Шананина была удостоена специальной награды за лучший результат среди девушек, а Александр Салыкин получил награду за 2 место на второй доске.