Члены городского клуба старшего поколения совершили экскурсию по Мурманску

Сегодня члены городского клуба старшего поколения вместе с главой муниципального образования город Мурманск Тамарой Прямиковой приняли участие в экскурсии по столице Заполярья. Первым объектом внимания мурманчан стал памятник Валентину Пикулю, который установлен в Рябиновой аллее – так называется сквер на улице Тарана. До 2014 года это был заброшенный бульвар с полудикими зарослями и запущенными дорожками. Сегодня Рябиновая аллея – одно из любимых мурманчанами мест для прогулок.

Продолжилась экскурсия у памятника Николаю Чудотворцу, эскиз которого создал Федор Конюхов. Открытие состоялось в июле 2018 года. Затем члены клуба спустились в Центральный сквер на площади Пять Углов. Сейчас здесь растут лиственницы, завезенные из Сибири и с Дальнего Востока, рябина, черемуха, барбарис. Среди новинок сквера – электронное световое табло с указанием времени и даты и фонтан, в центре которого поместили якорь, символизирующий, что Мурманск в первую очередь морской город. Также участники клуба посетили детский городок «Сказка», памятник «Ждущая» и мемориальный комплекс, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Городской клуб старшего поколения создан для мурманчае старше 55 лет. Для участников проекта организуются экскурсии и еженедельные встречи на такие темы, как здоровый образ жизни и спорт, финансы, основы юридической и компьютерной грамотности, дизайн, творчество и домоводство.

– В клуб поступает все больше заявок, это говорит о том, что проект очень востребован. Сегодня к нам пришли энергичные люди, которые готовы себя где-то проявить, им хочется чувствовать себя нужными и полезными обществу. Когда они приходят на встречи или мероприятия клуба, всегда очень тепло отзываются, чувствуют прилив сил, заряжаются положительными эмоциями. Это не может не радовать, – отметила Тамара Прямикова.

Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление, либо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член клуба получит именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска.