Мурманская область. Арктика09.10.17 15:59
В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, члены межведомственной рабочей группы провели в Кировске консультации для замещающих родителей и граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот.
Члены межведомственной группы провели в Кировске консультационные встречи с замещающими родителями
В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, члены межведомственной рабочей группы провели в Кировске консультации для замещающих родителей и граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот.
В работе межведомственной рабочей группы приняли участие специалисты министерства образования и науки Мурманской области, министерства социального развития Мурманской области, министерства здравоохранения Мурманской области, а также центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Замещающие родители смогли получить квалифицированную помощь по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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