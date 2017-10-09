Члены межведомственной группы провели в Кировске консультационные встречи с замещающими родителями

В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, члены межведомственной рабочей группы провели в Кировске консультации для замещающих родителей и граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот.



В работе межведомственной рабочей группы приняли участие специалисты министерства образования и науки Мурманской области, министерства социального развития Мурманской области, министерства здравоохранения Мурманской области, а также центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.



Замещающие родители смогли получить квалифицированную помощь по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.