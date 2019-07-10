Члены межведомственной рабочей группы обсудили эпизоотическую ситуацию во внутренних водоёмах Мурманской области

В комитете по ветеринарии Мурманской области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам болезней диких популяций рыб во внутренних водоемах Мурманской области.

Представители региональной государственной ветеринарной службы, Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и научные сотрудники ПИНРО отметили, что процент заболевшей ульцеративным дермальным некрозом (УДН) семги в текущем году ниже по сравнению аналогичным периодом прошлого года, когда он достигал 20%. Так, на рыбоучетном заграждении на реке Кола с подозрением на заболевание отмечено 4,6%, на рыбоходе Нижнее-Туломской ГЭС – 2,2% от учтенной прошедшей рыбы.

Специалистами госветслужбы отобраны пробы для проведения комплекса лабораторно-диагностических исследований в Мурманской облветлаборатории и во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук.

Одновременно продолжен мониторинг окружающей среды – нерестовых рек лосося. Отобраны пробы воды и грунта из рек Кола и Тулома. Результаты исследований воды и грунтов показали отсутствие токсикологических факторов воздействия и превышения нормативов, установленных для рыбохозяйственных водоёмов. При бактериологических исследованиях объектов окружающей среды не было выявлено наличие патогенной для рыб микрофлоры и возбудителей известных вирусных, бактериальных болезней рыб.

Полученные отрицательные результаты исследований рыбы, содержащейся в морских хозяйствах аквакультуры, на заразные болезни подтвердили эпизоотическое благополучие рыбоводных предприятий.

В целях снижения факторов, способствующих заражению здоровой сёмги, идущей на нерест от больной, рекомендовано Мурманскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод» демонтировать рыбоучётное заграждение на реке Кола.

Принято коллегиальное решение о необходимости дальнейшего проведения межведомственных мероприятий по сбору информации о развитии ситуации в водоемах региона, в том числе отбора проб биоматериала.