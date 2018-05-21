Члены молодежных советов «Почты России» и областной Думы обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

В центральном отделении «Почта России» по Мурманской области состоялась встреча общественного Молодежного парламента при областной Думе и Молодежного совета Мурманского филиала «Почты России». В центре внимание были вопросы двустороннего взаимодействия, профессиональные и социальные проблемы молодежи.

В их обсуждении приняла участие председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.

- Сегодня мы посмотрели на работу отделения «Почты России» под другим углом, узнали о проектах, которые реализуется для наших граждан, - отметила Лариса Круглова. - Также обсудили проблемы трудоустройства молодых специалистов. На сегодня «Почта России» предлагает большой спект услуг для северян при устройстве на работу, в него входит и полный социальный пакет, а также, что немаловажно, возможность карьерного роста, обучение за счет работодателя.

Лариса Круглова подчеркнула необходимость проведения подобных ознакомительных встреч и с жителями областного центра.