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Мурманская область. Арктика29.01.18 16:13

Члены «Народного контроля» остались довольны питанием в североморской школе

В рамках партийных проектов партии «Единая Россия» «Народный контроль» и «Здоровое будущее» сегодня состоялась проверка организации питания школьников в североморской средней школы № 7, которой руководит Наталья Кудрачинская. Вместе с председателем проекта «Народный контроль» Денисом Лашиным, председателем общественного совета «Здоровое будущее», главным врачом Мурманской детской клинической больницы Александром Капиносовым и Антониной Климовой, первым заместителем директора Центра школьного питания города Мурманска в данной проверке приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Ольга Ефименко и Вениамин Стрекаловский, начальник Управления образования Нина Шарова.

Об организации питания школьников всех учебных заведений флотской столицы рассказала директор Центра здорового питания Марина Хорсун. Контроль питания учащихся осуществляется при каждой школе специально созданными комиссиями, а также, Роспотребнадзором. С заведующими производством постоянно проводятся занятия.

Евгений Алексеев отметил, что создание в Североморске Муниципального автономного учреждения «Центра здорового питания» было правильным и своевременным шагом.

Давая пояснения членам комиссии начальник Управления образования Нина Шарова подчеркнула, что от родителей и школьников претензий по питанию нет. За качеством питания осуществляет контроль и родительские комитеты, и родительский Совет при главе ЗАТО г.Североморск. В столовых школ для родителей проводят Дни открытых дверей, где им показывают, где, как и чем кормят детей.

Александр Капиносов отметил, что его приятно удивила организация питания в средней школе № 7. Здесь соблюдены все санитарные нормы. Персонал к своим обязанностям относится с любовью, а меню разнообразное и калорийное.

- Замечаний нет, - сказал Александр Анатольевич. 

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