Члены общественного совета при областном Минэкономразвития обсудили проект прогноза социально-экономического развития региона

Состоялось очередное заседание общественного совета при министерстве экономического развития Мурманской области. Министр Елена Тихонова представила проект прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Участники заседания высказали точечные предложения по отдельным показателям. Председатель общественного совета Сергей Семенов обратил внимание на улучшение по сравнению с предыдущими прогнозами качества подготовленного документа.



Активное обсуждение вызвал доклад министра о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области. Участники заседания выразили обоюдную готовность к активному сотрудничеству на разных этапах корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. Михаил Старичков представил основные факторы, которые целесообразно учитывать в SWOT-анализе региона.



В завершении заседания члены общественного совета приняли решение об участии в создании Ассоциации общественных советов при органах власти Мурманской области. Представлять общественный совет при министерстве в работе Ассоциации поручено Сергею Семенову.