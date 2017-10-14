Члены общественного совета при УФСИН проконсультировали родственников осужденных

В актовом зале административного здания УФСИН России по Мурманской области прошла консультационная встреча в формате «Вопрос-ответ» для родственников осужденных и лиц, содержащихся под стражей в местах лишения свободы региона.

На интересующие граждан вопросы отвечали представители общественных и правозащитных организаций, входящие в состав Общественного совета при УФСИН, - Алексей Кузьмин, Юрий Мананков, Валерий Бабурин, а также заместитель начальника УФСИН Дмитрий Фокин, помощник начальника Управления по правам человека в УИС Борис Чернов, сотрудники медицинской и воспитательной служб региональной УИС.

Консультация граждан с участием членов Совета в данном формате проводилось впервые. Подобные встречи в УФСИН проводятся уже на протяжении нескольких лет для осужденных непосредственно в исправительных учреждениях. У граждан, посетивших мероприятие, была возможность не только получить ответы на интересующие их вопросы, но и узнать отдельные нормы уголовно-исполнительного законодательства.

В основном в этот день гостей Управления интересовали вопросы медицинского обеспечения, порядок перевода осужденного из другого региона в Мурманскую область, правила проведения краткосрочных и длительных свиданий, порядок досмотровых мероприятий при посещении исправительных учреждений, и другие вопросы процесса исполнения наказания. Некоторые темы требовали индивидуальной беседы, поэтому в завершение консультирования для пришедших на встречу граждан был проведён личный приём. Всем обратившимся специалисты дали компетентные разъяснения и рекомендации.