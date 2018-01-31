Мурманская область. Арктика31.01.18 08:10
Члены Общественной палаты Мурманской области готовят для своих земляков методику расчёта экономически обоснованного тарифа на содержание и ремонт МКД
30 января состоялось заседание комиссии рабочей группы Общественной палаты Мурманской области по вопросам ЖКХ. На заседании был рассмотрен вопрос, вызывающий большое беспокойство в обществе, об экономически обоснованной плате за содержание жилых помещений.
Член Общественной палаты Мурманской области, директор СРО НП «Жилищное объединение Мурмана» Денис Яковенко выступил с предложением рекомендовать разработанную специалистами Жилищного объединения Мурмана методику расчёта экономически обоснованного тарифа на содержание и ремонт многоквартирного дома для применения в работе жителям Мурманской области и органам власти.
В ходе заседания было принято решение определить региональный базовый тариф на содержание общедомового имущества.
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