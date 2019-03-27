Члены Общественной палаты Мурманской области заинтересовались ходом «мусорной» реформы

26 марта прошло заседание комиссии по экономическим, экологическим, правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области под председательством Дениса Яковлевича Яковенко. Одним из вопросов заседания стало рассмотрение хода реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Мурманской области.

Директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Николаевич Петров рассказал о ходе реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона. Андрей Петрович обозначил одну из главных проблем при заключении договоров с юридическими лицами: перед заключением договора на вывоз мусора необходимо определение места для контейнерной площадки, что требует согласования в нескольких ведомствах. На данный момент АО «Управление отходами» уже заключено порядка 1250 договоров с юридическими лицами Мурманской области.

Оксана Алексеевна Носарева, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, рассказала о реализации плана закрытия и рекультивации 22 объектов размещения отходов, проделанной министерством работе по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Кольского полуострова.

Участники заседания обсудили пути решения проблем при реализации программы очистки Кольского залива от затопленных и затонувших объектов.