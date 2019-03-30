Члены постоянного комитета ПАСЗР борются за заработную плату северян с учётом стимулирующих и иных компенсационных выплат

В Архангельске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике. В нём приняли участие парламентарии Республики Коми, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, г. Санкт-Петербурга. Мурманскую область представляла депутаты Надежда Максимова. В центре внимания были вопросы пенсионного страхования в Российской Федерации, оказания дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми и другие.

О необходимости устранения препятствий для получения гражданами в рамках государственной системы всех видов юридической помощи проинформировала председатель профильного комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова.

Она отметила, что действующим законодательством предусмотрено получение гражданином бесплатной юридической помощи, обратившегося в государственное юридическое бюро или к адвокату, только в виде бесплатной консультации и составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, однако представительство его интересов в суде остается за рамками бесплатной юридической помощи.

Очевидно, что такая ситуация лишает особо незащищенные слои населения права на получение квалифицированной юридической помощи в полном объёме и является безответственным шагом по отношению к малоимущим, инвалидам и другим категориям граждан, которые остаются без поддержки в самый ответственный момент – при рассмотрении дела в суде.

Таким образом, необходимо устранить препятствия для получения права на предоставление бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы путем внесения соответствующих изменений в законодательство. Комитет решил направить соответствующие обращение в федеральный центр.

Парламентарии Северо-Запада также рассмотрели ряд законодательных инициатив.

В их числе – проект федерального закона, вносящий изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Предлагается внести в действующие до 2007 года нормы: размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов) не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, в величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляются на заработную плату с учётом стимулирующих и иных компенсационных выплат.