Члены правительства Мурманской области почтили память Александра Абрамова минутой молчания

Сегодня губернатор Марина Ковтун начала заседание правительства Мурманской области с минуты молчания в память о безвременно ушедшем главе ЗАТО г.Североморск Александре Абрамове. Глава региона назвала его смерть большой потерей для Мурманской области.

На заседании правительства планируется рассмотреть вопросы: 1. О проведении государственной политики в отношении ветеранов (перечень поручений президента Российской Федерации от 4.05.2017 № Пр-884, данных по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа», подпункт «б» пункта 8 протокола заседания от 20.04.2017 № 39). Докладчик: Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области. 2. Основные направления развития здравоохранения Мурманской области на среднесрочную перспективу. Докладчик: Перетрухин Валерий Геннадьевич – министр здравоохранения Мурманской области. 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО г.Островной. Докладчик: Богданова Светлана Евгеньевна – глава администрации муниципального образования ЗАТО г. Островной. 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства социального развития Мурманской области. Докладчик: Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области. 5. О корректировке программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку мер социальной поддержки медицинских работников (перечень поручений президента Российской Федерации от 22.06.2017 № Пр-1180, пункт 11). Докладчик: Перетрухин Валерий Геннадьевич – министр здравоохранения Мурманской области.