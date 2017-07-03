Члены снежногорского молодёжного семейного клуба «Жемчужина» – участники Всероссийского форума молодых семей

С 4 по 8 июля в Костромской области будет походить Всероссийский форум молодых семей. Он соберет со всей страны представителей клубов молодых семей, имеющих наиболее успешный опыт по созданию и организации в регионах центров по развитию семьи.

Мурманскую область на форуме представят участники молодежного семейного клуба «Жемчужина» (г.Снежногорск) – семья Григорьевых, Виктория и Вячеслав, а также куратор клуба Елена Соколенко. Молодёжный семейный клуб «Жемчужина» создан в декабре 2002 года. В настоящее время он работает на базе Отдела молодёжного досуга и творчества «Роза ветров» Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи в городе Снежногорске при активной поддержке Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск.

Молодёжный семейный клуб «Жемчужина» – неоднократный участник и победитель Всероссийских, областных и муниципальных фестивалей и конкурсов, организатор фестивалей и конкурсных программ, именно поэтому Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области рекомендовало представителей клуба к участию в форуме.

На форуме участников ждут конвейер проектов, увлекательные квесты и дискуссии, тренинги, консультации, образовательные курсы и многое другое. Итогом форума станет развитие системы клубов молодых семей и реализация в рамках грантового конкурса проектов лучших инициатив,