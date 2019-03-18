Члены Совета представителей коренных малочисленных народов Севера поддержали инициативу запрета передвижения по территории заказника на внедорожной технике и разведения костров

На базе ГОБУ «Центр народов Севера» состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. В заседании приняли участие представители Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, ГОБУ «Центр народов Севера», саамской общественности.

Главным вопросом на повестке дня стал вопрос о реализации коренными малочисленными народами Севера и их общинами права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

В ходе обсуждения вопроса главный специалист управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Светлана Контиевская выступила с информацией о предоставлении физическим лицам и общинам коренных малочисленных народов Севера квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на 2019 год. А также проинформировала членов Совета о том, что Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области были проведены конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, по результатам которых были заключены два договора с ТСО КМНС «Самь-Сыйт» и РОКМНС «Сейд».

Главный специалист-эксперт отдела организации рыболовства в морских районах Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства Екатерина Безуглая ответила на вопросы участников заседания по проблемным ситуациям, связанным с осуществлением традиционного рыболовства представителями коренного малочисленного народа.

Также члены Совета обсудили проекты границ вновь создаваемых рыбопромысловых участков. С информацией по этому вопросу выступил заместитель начальника Управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Долголевец.

Одним из вопросов, который обсуждался в рамках заседания, стал вопрос о внесении изменений в Положение о государственном природном комплексном заказнике «Сейдъявврь». Начальник государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Елена Кочкуркина и консультант отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Мария Шулина проинформировали членов Совета о проработке вопроса внесения изменений в Положение о государственном природном комплексном заказнике «Сейдъявврь», а также о результатах общественной консультации, которая состоялась в селе Ловозеро 12 марта 2019 года.

Члены Совета поддержали инициативу министерства в части изменения режима заказника в отношении рыболовства, порядка посещения, передвижения в зимнее время на снегоходной технике, а также в отношении запрета передвижения по территории заказника на внедорожной технике и разведения костров.

Участники заседания обсудили вопрос о социальном пенсионном обеспечение представителей из числа коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области. С информацией по этому вопросу выступила специалист по связям с общественностью государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера» Ольга Корвякова.

Заместитель председателя Совета Елена Яковлева проинформировала членов Совета о начале процедуры формирования нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области.

Ведущий специалист по связям с общественностью государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера» Марья Дюпина проинформировала участников заседания об обеспечении работников оленеводческих хозяйств, занятых традиционными видами хозяйствования, путевками в санаторно-курортные учреждения в 2019 год и о сроках сбора заявок.

В завершении заседания участникам заседания специалистом ГОБУ «Центр народов Севера» Ольгой Корвяковой представлена информация по планируемому изданию и переизданию литературы на саамскую тематику в 2019 году.