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Мурманская область. Арктика29.03.19 08:10

«Что было, то было» - Владимир Горячкин презентовал новую книгу

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке вчера состоялась презентация книги почетного гражданина города-героя Мурманска Владимира Ильича Горячкина. Книга «Что было, то было» - пятое произведение автора. Книга состоит из 25 глав и посвящена мурманчанам и жизни на Севере. Часть изданий будет передана в библиотеки города Мурманска.

Владимир Ильич Горячкин родился 2 июля 1937 года. Строитель, председатель Мурманского горисполкома в 1984–1989 годах. Почетный гражданин города-героя Мурманска, почетный президент федерации бокса Мурманской области. Вся трудовая жизнь Владимира Горячкина связана с Севером, с Мурманском и Мурманской областью. Вехи его биографии нашли отражение на страницах новой книги. Описаны портреты Владимира Александровича Пожидаева, Бориса Наумовича Веллера, Владимира Николаевича Птицына, Евгения Николаевича Шталя.

— Все книги Владимира Ильича написаны простым и понятным языком, читать их легко и приятно. Очень здорово, что автор переложил на бумагу для всех нас то, что он увидел и переживал вместе с мурманчанами, — отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. — Владимир Ильич принадлежит к категории тех руководителей города, о которых раньше снимали фильмы — кристально четных, справедливых, настоящих мужчин.

На презентации присутствовали члены «Городского клуба старшего поколения», друзья и соратники автора. С изданием новой книги Владимира Горячкина поздравил и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев:

— Я очень рад присутствовать на презентации очередной книги уважаемого человека — почетного гражданина города-героя Мурманска, — поделился Андрей Сысоев. — Роль Владимира Ильича в истории Мурманска — это не страница и не глава, это — целая книга, у которой, к слову, не написано еще очень много страниц. Сегодня нет такого события в городе, которое бы он не оценил, не проанализировал. Я горд тем, что знаком с Владимиром Горячкиным и Николаем Бережным — с этими людьми я часто советуюсь и благодарен им за справедливую критику нашей работы.

 

 

 

 

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